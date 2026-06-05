Doi moldoveni, condamnați la câte 12 ani de închisoare pentru atentate teroriste în Ucraina.

Potrivit autorităților ucrainene, bărbații au fost recrutați de serviciile de informații ruse prin Telegram pentru a comite acte de sabotaj în regiunile ucrainene, informează rupor.md.

Povestea a început când curatorii ruși au contactat viitorii executanți printr-un messenger, promițându-le câștiguri. După ce au primit instrucțiuni video detaliate, bărbații au venit în regiunea Cernăuți, s-au cazat la un motel și au cumpărat materiale inflamabile dintr-un magazin. În noaptea de 18 noiembrie, au spart o fereastră a clădirii administrației raionului Strilețkîi Kut, au stropit încăperile cu acetonă și au provocat un incendiu major care a distrus complet clădirea. Întregul proces a fost filmat cu telefonul mobil pentru a trimite un raport video comenzii numite „Kirill” și a primi plata. Imediat după aceea, s-au deplasat în regiunea Ivano-Frankivsk pentru a pregăti următorul atac asupra unui automobil, dar au fost reținuți de angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei.

În instanță, cetățenii Moldovei au încercat să-și diminueze vina și au susținut că au venit în Ucraina pentru muncă în construcții, iar incendiul l-au acceptat doar pentru a-și recupera cheltuielile de drum. Ei au declarat că nu știau destinația clădirii din cauza necunoașterii limbii ucrainene, iar unul dintre ei a afirmat chiar că a considerat incendiul „tehnică de construcții” pentru demolarea unei case vechi înainte de a ridica una nouă. Instanța a respins aceste scuze, deoarece în telefoanele inculpaților au fost găsite conversații cu curatorul, în care acesta cerea explicit să fie distrusă „rada” (administrația locală), iar incendiatorii îi trimiteau fotografii cu plăcuțele de pe clădire, pe care erau stema și drapelul Ucrainei.

Potrivit informațiilor, condamnații nu aveau antecedente penale în Moldova, însă unul dintre ei era dat în urmărire în țară din decembrie 2023, iar celălalt fusese cercetat pentru huliganism minor.