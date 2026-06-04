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rupor.md logorupor
4 Iunie 2026, 12:50
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Cazul morții unui cetățean moldovean, găsit într-o mașină furată, este investigat în Italia

Într-o suburbie a orașului Milano, pe fundul unui lac a fost descoperită o mașină în care se afla corpul unui bărbat de 36 de ani, originar din Republica Moldova.

Cazul morții unui cetățean moldovean, găsit într-o mașină furată, este investigat în Italia.
Cazul morții unui cetățean moldovean, găsit într-o mașină furată, este investigat în Italia.

Potrivit publicației italiene Il Giorno, care citează carabinierii locali, un trecător a observat întâmplător mașina furată, relatează rupor.md.

Carabinierii ajunși la fața locului au stabilit că mașina figura ca fiind furată — aceasta fusese sustrasă în aceeași noapte din localitatea Rodano, aflată la circa cinci kilometri de locul incidentului. Pentru a scoate autoturismul căzut în canal, a fost necesară intervenția pompierilor și a scafandrilor.

Victima a fost un cetățean al Republicii Moldova, care anterior a fost în atenția autorităților italiene pentru infracțiuni patrimoniale și furturi. Experții au stabilit că în momentul accidentului bărbatul purta mănuși. Deoarece în mașină s-au declanșat toate airbagurile, ancheta presupune că șoferul a pierdut controlul volanului, a derapat de pe drum într-un șanț și s-a înecat. În prezent, carabinierii stabilesc ora exactă a decesului și verifică dacă conaționalul nostru se afla singur în mașină sau avea complici.

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