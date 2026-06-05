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pulsmedia
5 Iunie 2026, 13:28
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Cadavrele a trei bărbați, găsite în nordul Moldovei într-o singură zi: Toți și-au pus capăt zilelor

Joi, 4 iunie, în trei raioane din nordul țării au fost descoperite cadavrele a trei bărbați. Potrivit datelor preliminare, toți și-au pus capăt zilelor. Experții nu au depistat semne de moarte violentă.

Cadavrele a trei bărbați, găsite în nordul Moldovei într-o singură zi: Toți și-au pus capăt zilelor.
Cadavrele a trei bărbați, găsite în nordul Moldovei într-o singură zi: Toți și-au pus capăt zilelor.

Primul caz a fost înregisrat în jurul orei 05:15, în localitatea Telițai, din raionul Anenii Noi. O femeie a alertat poliția, după ce și-a găsit soțul în vârstă de 30 de ani spânzurat în casă, scrie pulsmedia.md.

Cel de-al doilea caz a avut loc o oră mai târziu, în localitatea Ciorapcani, din raionul Ungheni, după ce o femeie și-a găsit vecinul, un bărbat în vârstă de 46 de ani, spânzurat la domiciliu.

Un alt caz a fost înregistrat în amiaza-zilei, în localitatea Mihălășeni, raionul Ocnița, unde un bărbat de 36 de ani a fost găsit de către vecina sa fiind spânzurat de mânerul unei uși.

În toate cele trei cazuri, medicii legiști nu au depistat semne de moarte violentă. Conform concluziilor preliminare, toți trei și-ar fi pus capăt zilelor.

Circumstanțele tragediilor sunt în curs de investigare.

Sursă
pulsmedia
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