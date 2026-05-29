Accident rutier cu implicarea unei motociclete la Fălești: Doi oameni au murit.

Preliminar s-a stabilit că un automobil Skoda, condus de o femeie de 39 de ani, a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. La intersecție, motociclistul, cel mai probabil, nu a acordat prioritate automobilului.

În urma coliziunii, motociclistul, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul său, un bărbat de 64 de ani, ambii din satul Izvoare, au decedat pe loc.

De asemenea, preliminar s-a stabilit că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.