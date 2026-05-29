29 Mai 2026, 14:20
7 010
Accident rutier cu implicarea unei motociclete la Fălești: Doi oameni au murit

Astăzi, în jurul orei 10:00, polițiștii din Fălești au fost sesizați despre un accident rutier produs în satul Izvoare.

Preliminar s-a stabilit că un automobil Skoda, condus de o femeie de 39 de ani, a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. La intersecție, motociclistul, cel mai probabil, nu a acordat prioritate automobilului.

În urma coliziunii, motociclistul, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul său, un bărbat de 64 de ani, ambii din satul Izvoare, au decedat pe loc.

De asemenea, preliminar s-a stabilit că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

