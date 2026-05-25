25 Mai 2026, 09:01
Accident matinal în Capitală: O pasageră a ajuns la spital după impactul dintre două automobile
Două automobile s-au ciocnit în această dimineață la intersecția străzilor Tighina și București din Chișinău. O persoană a avut de suferit.
Poliția a fost alertată în jurul orei 06:45, transmite stiri.md.
Preliminar, un bărbat de 29 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Toyota, s-a tamponat cu un alt automobil de aceeași marcă, condus de un bărbat de 36 de ani.
În urma impactului, o pasageră de 30 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele.