agora.md
25 Mai 2026, 16:42
3 510
Accident în Capitală: Un motociclist a ajuns la spital după ce s-a izbit într-un Ford

Un accident cu implicarea unei motociclete și a unui automobil s-a produs pe strada Muncești din Capitală. Un motociclist de 30 de ani a fost transportat la spital după ce ar fi tamponat din spate un automobil de marca Ford.

Poliția a fost sesizată despre accident, la 25 mai, în jurul orei 12:55, scrie agora.md.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un motociclist de 30 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, ar fi tamponat din spate un automobil de marca Ford, condus de un bărbat de 70 de ani.

În urma impactului, conducătorul motocicletei a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații.

Polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.

