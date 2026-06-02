2 Iunie 2026, 13:33
Accident grav la intrarea în orașul Cupcini: Un Mercedes și un Peugeot s-au tamponat
Un accident rutier grav s-a produs astăzi la intrarea în orașul Cupcini, raionul Edineț, implicând două automobile care au fost grav avariate în urma impactului.
Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 08:43 pe traseul M5, transmite realitatea.md.
La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit datelor preliminare, în urma accidentului nimeni nu a fost rănit. Vehiculele au fost grav avariate.
Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de investigare.