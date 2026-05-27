Accident grav la Căușeni: Două persoane au murit, iar un copil a fost rănit.

Potrivit datelor preliminare, un automobil Volkswagen, condus de un bărbat de 39 de ani, s-a tamponat frontal cu o Dacia.

În urma accidentului, șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani, cetățean al Ucrainei, a decedat pe loc. De asemenea, a decedat și o pasageră de 36 de ani, care se afla în automobilul Volkswagen.

Fiul femeii, un copil de patru ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital cu diverse traumatisme.