Point
27 Mai 2026, 16:22
5 284
Accident grav la Căușeni: Două persoane au murit, iar un copil a fost rănit

Poliția din Căușeni investighează circumstanțele unui accident rutier grav care a avut loc pe traseul Căușeni — Anenii Noi, în apropierea localității Baccealia.

Potrivit datelor preliminare, un automobil Volkswagen, condus de un bărbat de 39 de ani, s-a tamponat frontal cu o Dacia.

În urma accidentului, șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani, cetățean al Ucrainei, a decedat pe loc. De asemenea, a decedat și o pasageră de 36 de ani, care se afla în automobilul Volkswagen.

Fiul femeii, un copil de patru ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital cu diverse traumatisme.

