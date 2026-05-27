27 Mai 2026, 16:22
Accident grav la Căușeni: Două persoane au murit, iar un copil a fost rănit
Poliția din Căușeni investighează circumstanțele unui accident rutier grav care a avut loc pe traseul Căușeni — Anenii Noi, în apropierea localității Baccealia.
Potrivit datelor preliminare, un automobil Volkswagen, condus de un bărbat de 39 de ani, s-a tamponat frontal cu o Dacia.
În urma accidentului, șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani, cetățean al Ucrainei, a decedat pe loc. De asemenea, a decedat și o pasageră de 36 de ani, care se afla în automobilul Volkswagen.
Fiul femeii, un copil de patru ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital cu diverse traumatisme.