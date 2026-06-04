Apple a fost nevoită să dubleze producția de MacBook Neo din cauza cererii ridicate.

Potrivit datelor sale, decizia de a crește livrările a fost luată după lansarea laptopului în martie. Anterior, directorul general al Apple, Tim Cook, declara că reacția cumpărătorilor la MacBook Neo a fost „dincolo de așteptările” companiei. Potrivit acestuia, cererea pentru dispozitiv a depășit previziunile Apple și a contribuit la atragerea unui număr record de noi utilizatori Mac, transmite macrumors.com.

Datele companiei de cercetare IDC indică, de asemenea, vânzări de succes pentru MacBook Neo. În contextul popularității dispozitivului, concurenții au început să-și adapteze ofertele.

MacBook Neo a devenit cel mai accesibil laptop Apple. În SUA, prețul său începe de la 600 de dolari. Modelul este echipat cu procesorul A18 Pro, folosit anterior în iPhone, și este disponibil în mai multe variante de culoare a carcasei.