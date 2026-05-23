Taxele locale pentru piețe și hoteluri au fost discutate la Camera de Comerț și Industrie.

Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a organizat o discuție cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, autorităților locale și asociațiilor de afaceri, dedicată taxelor locale, transmite logos-pres.md.

În cadrul întâlnirii au fost discutate problemele de colaborare dintre mediul de afaceri și autoritățile locale, precum și impactul taxelor locale asupra activității acestuia. Participanții au analizat posibile soluții pentru crearea unui sistem financiar mai predictibil, echitabil și favorabil investițiilor.

Deschizând întâlnirea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei, Sergiu Harja, a menționat că aceasta este a doua întâlnire din acest an organizată împreună cu Ministerul Finanțelor pe teme de politică fiscală. El a subliniat că membrii CCI au prezentat o serie de propuneri de modificare a Codului Fiscal, inclusiv în partea ce ține de taxele locale. Acestea sunt formulate ținând cont de problemele cu care se confruntă subiecții economici.

Companiile au nevoie de reguli unitare

„Pentru mediul de afaceri este important ca taxele locale să fie aplicate clar, predictibil și echilibrat”, a remarcat el. „Companiile au nevoie de reguli unitare și o bază fiscală care să stimuleze investițiile, dezvoltarea activității economice în regiuni și crearea de noi locuri de muncă.”

Unul dintre subiecte a fost situația taxelor locale aplicate sectorului HoReCa, inclusiv taxa pentru obiectele hoteliere. Participanții au atras atenția asupra lipsei unor limite clare, ceea ce duce la aplicarea neuniformă a taxelor de către autoritățile locale și creează dificultăți pentru subiecții economici.

Reprezentanții sectorului comerțului de piață au subliniat necesitatea revizuirii mecanismului de calcul al taxei de piață. Potrivit lor, în prezent aceasta se calculează în funcție de suprafața totală a pieței, însă mecanismul trebuie ajustat astfel încât calculul să fie legat de suprafața comercială efectiv utilizată și închiriată pentru desfășurarea activității comerciale.

Echilibru între autonomie și sustenabilitate

„Avem un dialog constructiv cu reprezentanții autorităților locale și mediului de afaceri privind necesitatea unor taxe mai simple și predictibile”, a menționat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. „Dorim să găsim un echilibru între autonomia financiară a autorităților locale și un sistem fiscal-bugetar stabil pentru antreprenori.”

Participanții au subliniat necesitatea stabilirii unor limite clare și reguli unitare de aplicare a taxelor pentru a evita interpretările diferite la nivel local și dificultățile cu care se confruntă agenții economici.

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au confirmat importanța actualizării bazei fiscale locale, astfel încât aceasta să susțină atât dezvoltarea comunităților locale, cât și a antreprenorilor. Totodată, a fost accentuată necesitatea unei viziuni strategice privind dezvoltarea afacerilor în teritorii, care să contribuie la atragerea investițiilor și consolidarea economiei regionale.