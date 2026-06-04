Startup-urile din Moldova sunt evaluate la 1,8 miliarde de dolari.

Anul trecut, creșterea ecosistemului moldovenesc a fost de 91,9% — cel mai bun rezultat dintre țările europene și unul dintre cele mai ridicate din lume. Aceste date sunt prezentate în raportul Global Startup Ecosystem Index 2026 al platformei internaționale StartupBlink, scrie logos-pres.md.

Potrivit studiului, în clasamentul mondial al ecosistemelor de startup-uri, Moldova ocupă locul 90, iar printre țările din Europa de Est se află pe poziția 22.

Ecosistemul moldovenesc de startup-uri numără peste 300 de afaceri la început de drum și o serie de organizații care le susțin. Ecosistemul este evaluat la 1,8 miliarde de dolari. Densitatea este de 102 companii la 1 milion de locuitori. Aceasta este cea mai mare concentrare de proiecte raportată la populație din regiune.

Nouă componente ale startup-urilor moldovenești

Despre ce reprezintă ecosistemul startup-urilor din Moldova a vorbit finanțistul Ghenadie Cernei. El a condus timp de peste cinci ani Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei, iar în prezent este la conducerea startup-ului Finergy. În Moldova, această companie ajută băncile să dezvolte tehnologii de acceptare a plăților prin sistemul MIA. La nivel internațional, dezvoltă software pentru plăți instant – plăți utilizând numărul de telefon. Finergy activează deja pe piețele din Orientul Mijlociu, mai multe state africane și în Insulele Bahamas.

„Ecosistemul este format din toate elementele care susțin startup-urile în diferite etape ale existenței lor”, a explicat Ghenadii Cernei. „Dar, înainte de toate, trebuie să definim ce este un startup.”

În opinia finanțistului, acesta este „o afacere care încă nu a găsit un model de business sustenabil”.

Adică nu este vorba doar despre dezvoltarea de software. Ideea unui startup este orice produs inovator, de la platforme maritime pentru centre de date până la un nou tip de brelocuri pentru chei. În toate cazurile, trebuie să-și găsească o nișă pe piață cu un mecanism clar de scalare și atragere a tot mai mulți clienți.

Astfel, în etapa de idee trebuie să fie clarificate multe aspecte, de la crearea unui prototip până la marketingul pentru vânzarea acestuia.

În Moldova nu există fonduri de capital de risc, dar există sprijin din partea statului

În primul rând, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) are un program special de susținere a startup-urilor.

În al doilea rând, Ministerul Educației și Cercetării dispune, de asemenea, de modalități de sprijin. La fel și Academia de Științe a Moldovei. Prin intermediul acestora se poate accesa cele mai mari programe europene de sprijin pentru inovatori.

Finanțarea. Desigur, aceasta este cea mai dificilă problemă. Dreamups are contacte cu mai mulți business angels, printre care Dan Sturza, fiul fostului prim-ministru moldovean și cunoscut antreprenor român. De asemenea, au programul Mozaic, o formă de fond de capital de risc.

În plus, fintech-startup-ul moldovenesc Fagura (înregistrat în Estonia) poate ajuta la atragerea de fonduri prin crowdfunding.

Însă în Moldova nu există încă niciun fond de capital de risc complet funcțional, deși discuțiile despre crearea unuia durează de mult timp.

Organizația neguvernamentală Startup Moldova încearcă să coordoneze acțiunile entităților menționate. Este un fond care construiește și susține ecosistemul antreprenorial și inovator al Republicii Moldova. Prin programe de sprijin pentru startup-uri, acces la finanțare, evenimente, parteneriate internaționale și inițiative în domeniul politicilor publice, Startup Moldova reunește fondatorii startup-urilor tehnologice, investitorii și corporațiile în jurul unui scop comun: o Moldovă în care ideile bune primesc resurse și acces la piețe.

Așadar, Ghenadie Cernei a identificat nouă elemente de sprijin pentru startup-urile din Moldova contemporană.

România oferă sprijin

Până când în Moldova vor fi create fonduri de capital de risc și acceleratoare, startup-urile moldovenești apelează la sprijinul din România. Piața de capital de risc din România este una dintre cele mai dinamice din Europa Centrală și de Est, acolo activând aproximativ 47 de fonduri. Investitorii cheie sunt concentrați în București și se specializează în principal în SaaS, deep tech și securitate cibernetică, oferind finanțări între 50.000 și peste 1 milion de dolari pentru etapele pre-seed și timpurii (seed și Series A).

Există și surse alternative de finanțare, precum SeedBlink (principala platformă de crowdfunding din România și UE, care reunește angel investors, VC și sindicate, cu finanțări între 100.000 și 1 milion de dolari) și TechAngels — cea mai mare rețea de business angels din Europa de Sud-Est pentru etapele seed și prototype. De asemenea, există numeroase acceleratoare de startup-uri, spații de coworking și alte elemente de sprijin.

Startup-urile tehnologice moldovenești explorează activ ecosistemul românesc pentru a atrage capital de la fonduri precum Underline Ventures și Early Game Ventures. La București se organizează regulat evenimente de tip pitching, cum este Moldova Startups Day, unde proiectele moldovenești își prezintă soluțiile (Fintech, Healthtech, AI) în fața investitorilor români și internaționali.