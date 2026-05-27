theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
27 Mai 2026, 14:00
571
Copiază linkul
Link copiat

România a suspendat finanțarea proiectelor din Moldova pentru anul 2026

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românie a anunțat suspendarea sesiunii de finanțare a proiectelor pentru anul 2026, aferentă perioadei 9 aprilie - 3 mai.

România a suspendat finanțarea proiectelor din Moldova pentru anul 2026.
România a suspendat finanțarea proiectelor din Moldova pentru anul 2026.

Potrivit instituției, suspendarea intervine în contextul Hotărârii Curții de Apel București nr. 905/2026 din 21 mai 2026, iar toate procedurile aferente apelului de proiecte sunt oprite „până la noi dispoziții legale”, informează unimedia.info.

Reprezentanții DRRM nu au anunțat, deocamdată, un nou calendar pentru reluarea sesiunii de finanțare sau pentru evaluarea proiectelor deja depuse.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici