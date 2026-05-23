Produsele moldovenești ar putea obține acces pe platformele chineze de comerț digital.

Deschiderea accesului direct pe cele mai mari platforme comerciale chineze a fost propusă de ministrul Agriculturii al R. P. Chineze, Zhang Zhu, în timpul întâlnirii cu ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, transmite logos-pres.md.

Oficialul chinez a subliniat că țara sa deține una dintre cele mai extinse rețele de comerț electronic din lume, propunând această soluție ca un pas concret pentru a sprijini schimburile comerciale. În plus, Zhang Zhu a invitat oficial delegația moldovenească a reprezentanților sectoarelor agrar și viticol să participe la cea de-a 47-a ediție a Congresului Mondial al Viței de Vie și Vinului, care va avea loc în octombrie 2026, în orașul Ningxia din China.

Mihai Popșoi a remarcat calitatea înaltă a produselor agroalimentare moldovenești și a exprimat interesul pentru extinderea accesului acestora pe piața chineză. El a abordat promovarea procedurilor tehnice și necesitatea finalizării acordului privind protocoalele fitosanitare, necesare pentru exportul unor noi categorii de produse autohtone, precum fructe, uleiuri vegetale, miere de albine, cereale și nuci.

Un accent deosebit a fost pus pe sectorul viticol, având în vedere că Republica Moldova exportă vinuri în aproximativ 70 de țări, iar China este deja cea mai importantă piață asiatică pentru vinurile moldovenești. Pentru consolidarea acestor poziții, Mihai Popșoi a solicitat sprijinul autorităților chineze și a propus examinarea posibilității reducerii taxelor vamale la importul vinurilor moldovenești în China.

Lansarea unor noi inițiative

Tot în cadrul vizitei, Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu președintele Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (CIDCA) a Chinei, Chen Xiaodong. Popșoi a prezentat prioritățile Republicii Moldova în contextul procesului de integrare europeană.

În același timp, el a subliniat interesul pentru extinderea cooperării în domenii precum infrastructura, agricultura, eficiența energetică și sănătatea. În cadrul întâlnirii a avut loc un schimb de note privind lansarea studiilor de fezabilitate tehnico-economice (SFTE) pentru o serie de noi inițiative.

Acestea vizează proiecte în domeniul energiei regenerabile și stocării energiei electrice, precum și dotarea serviciilor specializate cu echipamente tehnice (transport special și aparate de respirație cu aer comprimat) și produse medicale. Conform documentului semnat, partea chineză va efectua evaluarea tehnică cu ajutorul unei echipe de experți, iar pe baza concluziilor SFTE vor fi analizate opțiunile de finanțare și implementare a acestor proiecte.

Digitalizarea patrimoniului cultural

De asemenea, vicepremierul s-a întâlnit cu ministrul Culturii și Turismului al Chinei, Sun Yeli. Părțile au discutat posibilitățile de cooperare în domeniul digitalizării patrimoniului cultural, inclusiv schimbul de expertiză între specialiști și preluarea practicilor chineze privind protecția și restaurarea monumentelor istorice și colecțiilor muzeale.

Vicepremierul a subliniat potențialul Republicii Moldova ca destinație turistică autentică pentru publicul chinez, bazat pe tradiții, gastronomie, cultura vinului, patrimoniu și turism rural. Oficialii au făcut schimb de opinii privind colaborarea cu manageri de turism și platformele turistice din China, precum și organizarea de evenimente pentru promovarea Moldovei.

În acest context, ministrul Mihai Popșoi a exprimat interesul Republicii Moldova pentru examinarea posibilității includerii țării noastre în lista destinațiilor aprobate pentru cetățenii chinezi care călătoresc în străinătate. Această inițiativă va susține dezvoltarea sectorului turistic național și va stimula contactele interumane între cele două țări.

În acest sens, oficialii au convenit ca instituțiile de profil din ambele state să colaboreze pentru elaborarea unor trasee turistice. Anterior, la Beijing, au avut loc negocieri între vicepremier, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, în cadrul cărora s-a discutat, printre altele, posibilitatea lansării unei curse aeriene directe între cele două state.