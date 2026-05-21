theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Mai 2026, 11:57
3 318
Copiază linkul
Link copiat

Prețurile la carburanții din Republica Moldova continuă să crească

ANRE a stabilit noile prețuri maxime la carburanți, care vor fi valabile mâine, 22 mai.

Prețurile la carburanții din Republica Moldova continuă să crească.
Prețurile la carburanții din Republica Moldova continuă să crească.

Astfel, benzina se va scumpi cu 11 bani și va costa 31,20 lei pe litru, iar motorina se va scumpi cu 1 ban, ajungând la 29,06 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14 zile, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor resimți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.

Prețurile la carburanții din Republica Moldova continuă să crească

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici