21 Mai 2026, 11:57
Prețurile la carburanții din Republica Moldova continuă să crească
ANRE a stabilit noile prețuri maxime la carburanți, care vor fi valabile mâine, 22 mai.
Astfel, benzina se va scumpi cu 11 bani și va costa 31,20 lei pe litru, iar motorina se va scumpi cu 1 ban, ajungând la 29,06 lei pe litru.
Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.
ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14 zile, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor resimți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.