27 Mai 2026, 11:51
Prețurile la carburanți scad: Un litru de motorină va costa mai puțin de 29 de lei
ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor fi valabile pe 28 mai.
Astfel, benzina se va ieftini cu 19 bani și va costa 31,21 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 26 bani – până la 28,96 lei pe litru.
Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.
ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.