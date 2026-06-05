Plățile pentru concediile neutilizate vor ajunge la 192,4 milioane de lei în acest an.

Această măsură este prevăzută în proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025, scrie logos-pres.md.

Legislația muncii din Moldova prevede că concediul neefectuat de angajați până la intrarea în vigoare a legii (1 aprilie 2024) trebuie acordat acestora până la 31 decembrie 2029. După expirarea acestui termen, zilele se consideră anulate.

În cazul suspendării sau încetării contractului individual de muncă, angajatul are dreptul la compensarea tuturor zilelor de concediu neutilizate.

Ulterior s-a stabilit că angajatul poate utiliza zilele de concediu acumulate și nefolosite, inclusiv cele din perioada anterioară datei de 1 aprilie 2024.

În special, dacă angajatul, din motive întemeiate și documentate, nu poate efectua concediul anual plătit în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să îl acorde în termen de doi ani.

Proiectul este prezentat de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Propunerile pot fi depuse până la 16 iunie 2026.