theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
5 Iunie 2026, 08:02
5 202
Copiază linkul
Link copiat

Plățile pentru concediile neutilizate vor ajunge la 192,4 milioane de lei în acest an

În bugetul de stat al Moldovei sunt prevăzute fonduri pentru zilele de concediu neutilizate de angajații din sectorul bugetar. În special, în acest an este planificată o sumă de peste 192,4 milioane de lei pentru aceste plăți.

Plățile pentru concediile neutilizate vor ajunge la 192,4 milioane de lei în acest an.
Plățile pentru concediile neutilizate vor ajunge la 192,4 milioane de lei în acest an.

Această măsură este prevăzută în proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025, scrie logos-pres.md.

Legislația muncii din Moldova prevede că concediul neefectuat de angajați până la intrarea în vigoare a legii (1 aprilie 2024) trebuie acordat acestora până la 31 decembrie 2029. După expirarea acestui termen, zilele se consideră anulate.

În cazul suspendării sau încetării contractului individual de muncă, angajatul are dreptul la compensarea tuturor zilelor de concediu neutilizate.

Ulterior s-a stabilit că angajatul poate utiliza zilele de concediu acumulate și nefolosite, inclusiv cele din perioada anterioară datei de 1 aprilie 2024.

În special, dacă angajatul, din motive întemeiate și documentate, nu poate efectua concediul anual plătit în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să îl acorde în termen de doi ani.

Proiectul este prezentat de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Propunerile pot fi depuse până la 16 iunie 2026.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici