Patru proiecte de investiții specifice de 364 de milioane de euro, prezentate în cadrul conferinței investiționale.

Este vorba despre următoarele proiecte: Renovatio/Greenvolt (energie) — 280 milioane de euro, Holcim (construcții) — 50 milioane de euro, Gvura (agrobusiness) — 29 milioane de euro și BauTex (țesături tehnice) — 5 milioane de euro. Alte detalii despre acestea nu au fost prezentate, informează logos-pres.md.

De asemenea, în cadrul conferinței a avut loc ceremonia semnării mai multor acorduri de parteneriat cu companii precum INVL Asset Management, TET, Micro Nano Tech, Balkan Pharmaceuticals, KB Container, Danube Logistics, BOSAQ și C.I. VED-MAR AGRO.

Totodată, au fost prezentate inițiative financiare susținute de BERD, BEI și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), orientate spre creșterea eficienței energetice și modernizarea infrastructurii educaționale. În special, au fost evidențiate proiectele UE: Programul de creștere a eficienței energetice a clădirilor (AFD), Programul de modernizare a școlilor (BEI), precum și inițiativele BERD și mecanismele financiare cu participarea MAIB, Finance in Motion, EFSE, GGF, TCX, Ergobrix, consorțiul „Lumina Noastră” și Microinvest.

În cadrul evenimentului, vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu a prezentat raportul privind progresul reformelor și potențialul investițional al Republicii Moldova, subliniind rolul Planului de Creștere al UE în sporirea predictibilității și îmbunătățirea climatului de afaceri.

„Datorită Planului de Creștere al UE și parteneriatelor anunțate astăzi, Republica Moldova transformă progresul reformelor în oportunități concrete de investiții. Obiectivul nostru este să construim o economie mai competitivă, strâns legată de piețele europene, capabilă să asigure o creștere durabilă, crearea de locuri de muncă de calitate și producerea de bunuri cu valoare adăugată ridicată”, a declarat Eugeniu Osmochescu.

Potrivit informațiilor ministerului de profil, aceste parteneriate sunt orientate spre susținerea investițiilor în eficiența energetică, infrastructură, digitalizare, extinderea accesului companiilor la finanțare, dezvoltarea energiei regenerabile și a sectorului industrial.

„Proiectele investiționale prezentate astăzi demonstrează că Republica Moldova nu este doar o țară pe care Uniunea Europeană o susține ferm, ci și un partener capabil să aducă o contribuție reală la competitivitatea, securitatea, viitorul digital și potențialul industrial al Europei”, a subliniat Marta Kos, comisar european pentru Extindere.