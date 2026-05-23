Osmochescu: Prețurile pot crește cu 10% până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, după scumpirea benzinei și a motorinei va urma inevitabil creșterea prețurilor la produsele de consum zilnic și la servicii, transmite logos-pres.md.

Ministrul a precizat că primele consecințe s-au reflectat deja în costul combustibilului, cei mai afectați fiind producătorii agricoli în perioada lucrărilor de primăvară pe câmp.

„Din păcate, din cauza conflictului din Golful Persic vom simți o creștere a prețurilor de cel puțin 10%. La benzinării acest lucru este deja vizibil, iar cei mai afectați, din păcate, au fost fermierii în timpul lucrărilor de primăvară. Dar vom vedea o creștere a prețurilor și pe rafturi. Din nou, din păcate, cauza este criza din Golf. Până la sfârșitul acestui an ne așteptăm la o scumpire a produselor de aproximativ 10%”, a declarat Osmochescu în podcastul ZdG.

Eugeniu Osmochescu a vorbit nu pentru prima dată despre o creștere de zece procente a prețurilor. Anterior, în emisia postului TVR Moldova, el a subliniat că scumpirea este inevitabilă.

„Nu vorbesc acum despre motorină sau benzină, mă refer la produsele de consum zilnic. Este posibil să crească și prețul serviciilor — desigur, acest lucru este inevitabil”, a menționat ministrul.