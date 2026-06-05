Osmochescu: Investițiile de un miliard de euro contrazic afirmațiile scepticilor.

„Dacă reformele nu ar fi implementate și rezultatele nu ar fi tangibile. Sigur că nu le poți vedea peste zi, peste noapte, dar ele sunt tangibile pentru că vorbim despre încrederea în Republica Moldova a investitorilor, fie locali, fie din străinătate, și credibilitatea mediului de afaceri și a regulilor de joc care sunt implementate”, a declarat Eugeniu Osmochescu, citat de Radio Moldova.

În același context, invitația adresată Republicii Moldova de negocieri pentru primul cluster, dedicat valorilor fundamentale reprezintă o etapă importantă nu doar pentru integrarea europeană, ci și pentru dezvoltarea economică.

Ministrul consideră că semnalele venite de la Bruxelles au o semnificație majoră atât pentru investitori, cât și pentru cetățenii moldoveni.

„Este un semnal pentru investitorii europeni că Moldova este deschisă pentru investiții. Este, de asemenea, un răspuns scepticilor care susțin că țara nu atrage investiții. Cifrele de astăzi arată contrariul”, a declarat vicepremierul.

Osmochescu a informat că, din cele 75 de proiecte prezentate la concursul Comisiei Europene pentru 2025, opt au fost deja aprobate integral. Ele prevăd investiții în economia moldovenească în valoare de 208 milioane de euro.

Alte 433 milioane de euro reprezintă investiții ale companiilor private și organizațiilor financiare internaționale, majoritatea europene. În plus, circa 364 milioane de euro au fost atrase datorită eforturilor Guvernului și investitorilor existenți.

Cel mai mare proiect dintre acestea a fost o investiție în sectorul energetic în valoare de 280 milioane de euro.

Principalele domenii pentru investiții rămân energia, agricultura, industria, IT și tehnologiile digitale, transportul, logistica și sănătatea.

Potrivit ministrului, volumul total al investițiilor de peste un miliard de euro reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de modernizare a economiei țării.

Conferința privind investițiile UE – Moldova, în cadrul căreia au fost discutate proiecte în valoare totală de peste un miliard de euro, a fost organizată la un an după lansarea Planului de Creștere Economică al UE pentru Moldova. Programul prevede sprijin financiar de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027 și este considerat cel mai mare pachet de asistență economică oferit vreodată republicii de către Uniunea Europeană.

Potrivit autorităților, Moldova înregistrează astăzi unul dintre cele mai bune rezultate în implementarea reformelor din regiune — aproximativ 93%.