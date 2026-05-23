theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
23 Mai 2026, 08:25
8
Copiază linkul
Link copiat

Moldovenii cu cetățenie română vor putea primi pensii după ce au lucrat în SUA

Cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie română vor putea primi pensii după ce au lucrat în SUA.

Moldovenii cu cetățenie română vor putea primi pensii după ce au lucrat în SUA.
Moldovenii cu cetățenie română vor putea primi pensii după ce au lucrat în SUA.

Despre aceasta a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe al României, precizând că acordul dintre România și SUA în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie 2026.

În comunicatul Ministerului Afacerilor Externe se menționează că acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și va fi aplicat pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de urmaș și indemnizațiilor pentru invaliditate, transmite infotag.md.

Este vorba despre faptul că fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

„Intrarea în vigoare a acordului contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale româno-americane și la întărirea protecției sociale a persoanelor care au desfășurat activitate profesională în România și SUA”, se menționează în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat 22 de acorduri privind securitatea socială. Dintre acestea, 18 sunt în vigoare în prezent.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici