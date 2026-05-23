Moldovenii cu cetățenie română vor putea primi pensii după ce au lucrat în SUA.

Despre aceasta a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe al României, precizând că acordul dintre România și SUA în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie 2026.

În comunicatul Ministerului Afacerilor Externe se menționează că acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și va fi aplicat pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de urmaș și indemnizațiilor pentru invaliditate, transmite infotag.md.

Este vorba despre faptul că fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

„Intrarea în vigoare a acordului contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale româno-americane și la întărirea protecției sociale a persoanelor care au desfășurat activitate profesională în România și SUA”, se menționează în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat 22 de acorduri privind securitatea socială. Dintre acestea, 18 sunt în vigoare în prezent.