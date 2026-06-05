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mold-street.com logomold-street
5 Iunie 2026, 12:46
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Moldova va primi un credit de 250 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru susținerea reformelor

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un împrumut de 250 de milioane de dolari pentru Politici de Creștere și Reziliență și Dezvoltare (DPL) pentru Republica Moldova.

Moldova va primi un credit de 250 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru susținerea reformelor.
Moldova va primi un credit de 250 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru susținerea reformelor.

Fondurile sunt destinate consolidării competitivității economiei, creării locurilor de muncă, sporirii eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundării integrării economice cu Uniunea Europeană, informează Mold-Street.

Potrivit reprezentanților Băncii Mondiale, aceasta este prima din cele două operațiuni planificate, bazate pe rezultatele reformelor anterioare, precum și pe cooperarea strânsă cu UE și Fondul Monetar Internațional.

Organizația a menționat că programul va ajuta Guvernul să sporească reziliența economiei la crizele viitoare și va susține procesul de aderare a țării la UE. De asemenea, acesta completează Planul european de creștere și reforme pentru Moldova.

Potrivit șefului Reprezentanței Grupului Băncii Mondiale în Moldova, Ulrich Schmitt, tranziția către un model de creștere economică mai productiv și incluziv va ajuta țara să se apropie de nivelul veniturilor statelor UE.

Creditul prevede susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice, simplificarea înregistrării afacerilor, dezvoltarea inovațiilor și consolidarea protecției consumatorilor pe piața bancară. De asemenea, se planifică promovarea finanțării durabile în conformitate cu standardele UE.

O parte din fonduri va fi alocată extinderii accesului la educația preșcolară și legalizării ocupării temporare.

Un bloc separat de reforme vizează sporirea rezilienței energetice și integrarea economică. În special, este vorba despre conectarea Moldovei la piețele de energie electrică ale UE, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul rețelei TEN-T.

De la aderarea Moldovei la Banca Mondială în 1992, organizația a alocat țării peste 1,8 miliarde de dolari pentru implementarea a peste 45 de proiecte. În prezent, structurile Grupului Băncii Mondiale continuă să susțină proiecte în sectorul financiar, administrația publică și afacerile private.

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