Moldova atrage investiții de peste un miliard de euro pentru transformarea economică europeană.

Acestea sunt menite să accelereze dezvoltarea strategică a țării și să consolideze parcursul său european.

Evenimentul, organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană, a reunit oficiali de rang înalt, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și lideri de afaceri, devenind un moment crucial pentru climatul investițional al țării, informează logos-pres.md.

Peste 1 miliard de euro pentru proiecte strategice

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat succesul implementării reformelor, menționând că Moldova se află în avangarda țărilor candidate la aderarea la UE, atingând 93% din Planul de creștere. Aceste rezultate au asigurat un nivel ridicat de încredere din partea mediului de afaceri.

„Astăzi semnăm scrisori de intenție cu primele opt companii, ceea ce presupune investiții directe în valoare de aproximativ 208 milioane de euro. Împreună cu finanțările instituțiilor financiare și fondurile anunțate de Guvernul Republicii Moldova, mobilizăm în total peste 1 miliard de euro. Acesta este un exemplu clar că Moldova este o destinație atractivă, urmând experiența de succes a țărilor care s-au alăturat anterior UE”, a declarat Marta Kos.

„Viitorul este în Europa”

Președintele Maia Sandu a subliniat că investițiile sunt forța motrice care va schimba viața cetățenilor, asigurând bunăstare și locuri de muncă acasă.

„Investind în Moldova, investiți într-o țară al cărei viitor este ancorat în Europa. În ultimii patru ani, investițiile europene în Moldova au crescut cu aproape 30%, iar această tendință este susținută de stabilitatea în creștere”, a menționat șefa statului.

Președintele a evidențiat sectoarele cu potențial investițional ridicat: industria agroalimentară, tehnologiile informaționale, energia regenerabilă, industria prelucrătoare și logistica regională. De asemenea, a subliniat rolul strategic al Moldovei în context regional, afirmând că, odată cu începutul reconstrucției Ucrainei, țara noastră va deveni un hub natural pentru logistică, servicii și producție.

„Vreau să reafirm cetățenilor noștri și companiilor autohtone: calea europeană înseamnă investiții, locuri de muncă și viitor aici, acasă. Munca noastră zilnică este să transformăm cursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni. Pentru ca toți moldovenii să poată trăi în pace, siguranță și prosperitate acasă, în familia europeană”, a adăugat președintele.

„Trecem la fapte” – noua filozofie economică

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că pentru Republica Moldova integrarea europeană nu este doar un obiectiv politic, ci o transformare economică profundă. Aceasta implică instituții puternice, guvernanță eficientă și competitivitate sporită.

„Construim o Moldovă în care reformele nu sunt o formalitate, ci motorul creșterii economice. Noi numim acest lucru «trecerea la fapte», nu doar vorbe. Viitorul european al Moldovei se măsoară astăzi prin drumurile construite, infrastructura energetică modernizată și proiectele de afaceri finanțate”, a subliniat prim-ministrul Munteanu.

Conferința de la Chișinău, organizată cu sprijinul Agenției pentru Investiții și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, continuă cu sesiuni de prezentări sectoriale și întâlniri de afaceri, menite să creeze noi parteneriate. Scopul acestor eforturi este de a transforma încrederea investitorilor în proiecte concrete care vor asigura locuri de muncă și prosperitate pentru toți cetățenii țării.