21 Mai 2026, 09:40
8 424
Junghietu: Nu avem motive pentru o posibilă solicitare de prelungire a contractului cu Gazprom

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că piața europeană a gazelor naturale este diversificată, iar autoritățile responsabile caută noi oportunități de achiziții.

„Nu există motive pentru o eventuală solicitare de prelungire a acestui contract (n.r. — contractul „Moldovagaz–Gazprom”). Piața europeană a gazelor este suficient de diversificată. Ministerul nu se ocupă de achiziția de gaze naturale, ci de politica de stat. „Energocom” lucrează la diversificarea surselor și la achiziția de gaze”, a menționat Junghietu, transmite agora.md.

Ministrul Energiei exclude posibilitatea prelungirii contractului cu „Gazprom”, al cărui termen expiră toamna aceasta. La întrebarea despre ce se întâmplă cu activele „Gazprom” în „Moldovagaz”, el a răspuns: „Nu se va întâmpla nimic”.

Potrivit acestuia, compania urmărește constant cotațiile pe piața bursieră și situația regională, iar achizițiile pentru noul sezon de încălzire vor fi făcute în funcție de evoluția pieței.

„Ei și-au păstrat activitatea de distribuție a energiei electrice și continuă să ofere servicii de distribuție în toată țara. Activitatea de transport este realizată de compania Vestmoldtransgaz, activitatea de distribuție — de întreprinderile de distribuție ale „Moldovagaz”, iar activitatea de aprovizionare — de compania „Energocom””, a adăugat Junghietu.

