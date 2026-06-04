Guvernul pregătește reforma TVA: Cotele preferențiale ar putea fi eliminate.

Gavriliță a recunoscut că existența cotelor diferențiate de TVA poate genera anumite riscuri, însă a subliniat că obiectivul Guvernului este de a crea un sistem mai corect și mai simplu de administrat, transmite bani.md.

„Din punct de vedere al administrării și al corectitudinii față de toată lumea, cotele diferențiate nu sunt neapărat cea mai bună soluție. Uniformizarea TVA-ului înseamnă o administrare corectă și corectarea disfuncționalităților din sistem”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile își propun ca, începând cu 1 ianuarie, TVA-ul să fie restituit tuturor agenților economici, măsură care ar urma să contribuie la eliminarea inechităților existente în prezent.

Șeful de la Finanțe a precizat că eventualele efecte ale uniformizării TVA asupra consumului vor trebui compensate prin politici guvernamentale orientate către categoriile vulnerabile ale populației.

„Rolul Guvernului este să pregătească măsuri care să fie direcționate către cetățenii care au capacități mai mici de plată”, a explicat Gavriliță.

În prezent, costa standard TVA aplicată este de 20%, însă sunt unele domenii și categorii de produse care beneficiază de o cotă de redusă.