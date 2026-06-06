Guvernul a respins eliminarea cotei minime a impozitului pe bunurile imobile.

De menționat că anularea cotei minime poate duce la o aplicare inegală a politicii fiscale pe teren și poate afecta negativ veniturile bugetelor locale. Menținerea cotelor reglementate este necesară pentru a susține echilibrul între autonomia financiară a autorităților locale și prevenirea diferențelor excesive între unitățile administrativ-teritoriale, transmite logos-pres.md.

Totodată, se subliniază că Ministerul Finanțelor pregătește modificări privind impozitul pe proprietate și taxele locale. Le va prezenta în curând în cadrul politicii fiscale pentru 2027.

Așadar, autorităților locale li se pot acorda competențe de a stabili facilități fiscale pentru persoanele fizice în locul introducerii unei reguli generale de echilibrare. Prin urmare, promovarea unei inițiative legislative care vizează doar anularea cotei minime fără integrarea acesteia într-o reformă generală a legislației fiscale nu este oportună.

Impactul brusc al reevaluării locuințelor

Reamintim că deputații fracțiunii parlamentare Alternativa, fostul premier Ion Chicu și Liliana Iaconi, au propus eliminarea cotei minime a impozitului pe bunurile imobile stabilită pentru apartamente, case de locuit, garaje și terenurile adiacente acestora.

Proiectul a fost înregistrat aproape imediat după efectuarea reevaluării locuințelor. După cum a relatat anterior Logos Press, deputații au menționat că baza normativă actuală definește clar competențele autorităților centrale și locale în acest domeniu. Deși cotele de impozitare sunt stabilite anual de autoritatea locală, competențele acesteia sunt limitate.

Articolul 280 din Codul fiscal stabilește o limită minimă sub care cota nu poate fi redusă. În același timp, valorile cadastrale au crescut semnificativ ca urmare a recentei reevaluări.

Aceasta va crea presiune asupra bugetelor familiale. Anularea limitei minime va diminua impactul acestei creșteri asupra mărimii impozitului și va oferi autorităților locale posibilitatea de a atenua efectele reevaluării periodice a proprietăților imobiliare asupra proprietarilor acestora.