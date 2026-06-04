Gavriliță, despre TVA de 20% pentru colete: Nu putem lăsa lacune care afectează afacerile locale.

Trebuie înțeles că sectoarele în care TVA este sub 20% sau lipsește beneficiază, în esență, de facilități și sunt subvenționate de stat. Unele subvenții vor rămâne, dar, în general, direcția este de uniformizare a TVA în toate domeniile, inclusiv pentru achizițiile de pe marketplace-uri internaționale, inclusiv platforme chineze populare. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Новая неделя cu Anatolie Golea”, difuzată pe 3 iunie, transmite tv8.md.

„De precizat că nu este introducerea unei taxe noi, ci anularea unei facilități, a unei scutiri. Pentru că în țară există reguli și există TVA obligatorie, care trebuie să fie aceeași pentru toți și pentru orice import. Faptul că exista acel prag de 150 de euro nu era o problemă până când s-a ajuns la volumul actual al comerțului online internațional (e-commerce)”, a declarat Gavriliță.

Potrivit lui, producătorii locali și agenții economici au solicitat în repetate rânduri guvernului să explice de ce ei plătesc taxe la importul de bunuri din marketplace-uri, în timp ce cumpărăturile făcute direct de cetățeni nu sunt taxate în același mod.

„Aceasta nu este doar problema noastră, este o problemă la nivel global. Uniunea Europeană și țările vecine încearcă să o rezolve, pentru că, dacă se menține un astfel de regim de import… De exemplu, dacă un camion cu mărfuri trece frontiera fără să plătească taxe, toată lumea înțelege că este contrabandă. Dar dacă 10.000 de colete individuale trec prin vamă fără taxe, acest lucru este considerat normal? Chiar dacă este incomod și oamenii ar prefera să nu plătească taxe, trebuie înțeles că statul nu poate funcționa astfel. TVA se aplică la orice import.

Ne afectăm propria economie, pentru că lăsăm lacune care afectează afacerile locale, care creează locuri de muncă și plătesc taxe. Nu putem permite ca unii să plătească, iar alții să nu plătească. Nu trebuie să ne plângem, ci să înțelegem că acesta este un sistem corect și necesar într-un stat care comunică onest cu cetățenii săi”, a adăugat ministrul.

El a dat asigurări că, după aplicarea TVA de 20% la cumpărăturile de pe marketplace-uri internaționale, nu vor fi introduse alte taxe sau taxe suplimentare. Totodată, Gavriliță consideră că această măsură nu va duce neapărat la o scumpire de 20%, deoarece mulți vânzători au „marjă suficientă” pentru reduceri și pot absorbi parțial costul TVA-ului.

Sistemul urmează să fie lansat la 1 octombrie. În prezent se poartă negocieri cu platformele pentru ca taxa de 20% să fie reținută direct la achiziție, iar ulterior platformele să colecteze sumele și să le vireze în bugetul Republicii Moldova. Dacă nu se va ajunge la un acord cu anumite platforme, TVA-ul va trebui achitat la poștă, la primirea coletului.