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logos.press.md logologos
5 Iunie 2026, 10:15
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Exporturile de servicii IT au depășit exporturile de vinuri în ultimii 10 ani

„Deși vinificația rămâne un sector simbolic pentru Moldova, în ultimul deceniu sectorul IT a reușit să depășească chiar și exporturile de vin”, a declarat Irina Tolstousov, director adjunct al Invest Moldova.

Exporturile de servicii IT au depășit exporturile de vinuri în ultimii 10 ani.
Exporturile de servicii IT au depășit exporturile de vinuri în ultimii 10 ani.

Cele mai importante sectoare de export sunt sectorul serviciilor, în special sectorul IT, care reprezintă 45% din totalul exporturilor la categoria servicii, precum și sectorul agricol, care reprezintă aproximativ 27% din totalul exporturilor. În plus, vorbim despre serviciile din domeniul automobilelor, electronicelor și transporturilor. Iată o serie de sectoare care alcătuiesc acest întreg volum, a enumerat oficiala, scrie logos-pres.md cu referire la zf.ro.

Dinamica exporturilor moldovenești arată o reorientare clară spre piața europeană, care s-a accelerat după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în 2014. În prezent, aproximativ 67 la sută din exporturi sunt direcționate către țările UE, iar această tendință ascendentă este susținută de accesul mai facil al companiilor moldovenești la o piață extinsă dincolo de piețele tradiționale ale CSI, a adăugat Irina Tolstousov.

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