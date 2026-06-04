Economist: Moldova are nevoie de specialiști calificați, nu de forță de muncă ieftină.

Gîrbu a declarat că economia moldovenească nu a reușit să se dezvolte suficient în ultimii ani deoarece a mizat pe forța de muncă ieftină și pe investiții în sectoare cu productivitate redusă, transmite bani.md.

„Ne era mai bine dacă făceam investiții și veneam cu o politică economică eficientă. Poate cetățenii moldoveni nu plecau în număr atât de mare din Republica Moldova”, a afirmat economistul.

Potrivit acestuia, imigrația nu reprezintă o problemă în sine, însă statul ar trebui să urmărească atragerea unor persoane cu înaltă calificare, capabile să contribuie la dezvoltarea economiei și la creșterea productivității.

Gîrbu a remarcat că multe dintre persoanele plecate din Republica Moldova au adus beneficii importante economiilor statelor în care s-au stabilit, în timp ce Moldova continuă să atragă în principal lucrători dispuși să accepte salarii mici și condiții de muncă mai dificile.

Economistul a avertizat că importul masiv de forță de muncă slab calificată poate genera în timp probleme sociale și economice, iar efectele acestor politici ar putea fi resimțite după ce actualii decidenți nu se vor mai afla la guvernare.

„Importul de forță de muncă este bine, dar întrebarea este care este calitatea acestei forțe de muncă?”, a subliniat acesta.

În opinia sa, Republica Moldova ar trebui să concureze pentru investiții și activități economice cu valoare adăugată ridicată, care să ofere salarii mai bune și să contribuie la păstrarea populației în țară. Gîrbu consideră că orientarea către sectoare economice cu productivitate redusă și atragerea preponderentă a lucrătorilor slab calificați riscă să perpetueze problemele structurale ale economiei și să accelereze declinul demografic.