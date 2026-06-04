Dragu: Transparența acționarilor băncilor din Moldova a atras investitori importanți din Europa.

Potrivit serviciului de presă al băncii, Dragu a participat la summit în calitate de invitat special, transmite infotag.md.

Președintele BNM a prezentat modelul de reformă structurală a sistemului bancar din Moldova, menționând că, în condițiile unor crize interconectate, banca mizează pe inovații și pe modernizarea rapidă a infrastructurii financiare ca soluții pentru redresarea economică.

„Piața bancară din Republica Moldova este astăzi un model de reziliență. Într-un context regional marcat de incertitudini și riscuri ridicate, cele 10 bănci licențiate din Republica Moldova raportează indicatori financiari solizi, cu o rată ridicată de lichiditate și un nivel robust de adecvare a capitalului”, a declarat Dragu.

Potrivit acesteia, transparența completă a acționarilor băncilor comerciale din Moldova, realizată în ultimii ani, a atras investitori europeni importanți, ceea ce reprezintă un factor important de stabilitate și susținere a economiei reale.

Președintele BNM a subliniat la summit că agenda europeană a BNM nu este doar un scop, ci un set de instrumente vitale pentru reducerea costurilor, creșterea securității și restabilirea încrederii investitorilor privați.

„Ne concentrăm pe dialogul deschis cu mediul de afaceri, pentru a transforma provocările actuale în oportunități de creștere”, a afirmat ea.