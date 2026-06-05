Doar 4 din 10 moldoveni au un loc de muncă.

Potrivit cercetării „Ancheta forței de muncă”, populația activă a constituit 904.700 de persoane, dintre care 811.100 erau ocupate, iar 93.600 se aflau în șomaj. Rata șomajului la nivel național a fost de 10,4%, transmite bani.md.

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale raportului este situația tinerilor. În categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a urcat la 22,8%, de peste două ori mai mare decât media națională.

În același timp, peste 1 milion de persoane (1.007.600) se află în afara forței de muncă. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt femei (59,5%), iar aproape 60% locuiesc în mediul rural.

Datele relevă și o diferență semnificativă între orașe și sate. Rata ocupării în mediul urban a fost de 50,1%, comparativ cu doar 36,3% în mediul rural. De asemenea, șomajul la sate a ajuns la 13,4%, aproape dublu față de cel din orașe, unde a constituit 7,6%.

Bărbații sunt mai afectați de șomaj decât femeile. Rata șomajului în rândul bărbaților a fost de 11,9%, comparativ cu 8,8% în cazul femeilor. Totodată, rata de ocupare a bărbaților a fost de 46,9%, față de 39,0% la femei.

Serviciile continuă să domine economia Republicii Moldova, concentrând 64,4% din totalul persoanelor ocupate. Agricultura angajează 13,4% din forța de muncă, industria – 13,2%, iar construcțiile – 9%.

Datele mai arată că salariații reprezintă 86,8% din totalul persoanelor ocupate, iar aproape nouă din zece angajați au contracte pe perioadă nedeterminată.

Vârsta medie a unei persoane ocupate în Republica Moldova este de 45 de ani, iar cea mai mare rată de ocupare se înregistrează în grupa de vârstă 45-54 de ani, unde două treimi dintre persoane au un loc de muncă.

În structura populației inactive, pensionarii dețin cea mai mare pondere, de 48,1%, urmați de elevi și studenți (18,4%) și persoanele care îngrijesc de familie (11,5%).