Deficitul la fondul de pensii este de peste trei miliarde de lei.

Autoritățile susțin că acesta este în scădere datorită creșterii numărului de persoane angajate și măsurilor de combatere a muncii nedeclarate, a declarat ministrul Muncii, Natalia Plugaru.

Potrivit ministrului, autoritățile mizează pe creșterea numărului de cetățeni angajați oficial, ceea ce permite majorarea veniturilor în bugetul asigurărilor sociale.

„Deficitul la fondul de pensii este de peste 3 miliarde de lei. Este un deficit în scădere în ultimii ani, datorită mai multor măsuri pe care le întreprindem. În primul rând, încercăm să aducem mai multă lume pe piața forței de muncă, adică să creștem rata de angajare”, a declarat ministra.

Potrivit acesteia, rata de ocupare a populației a crescut în ultimii ani de la 50% la 57%, însă rămâne sub nivelul dorit. Autoritățile consideră că potențialul pentru o creștere suplimentară rămâne semnificativ.

Un alt domeniu de activitate este combaterea muncii la negru. Potrivit datelor ministerului, doar anul trecut Inspecția Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care lucrau fără înregistrare oficială. După legalizarea raporturilor lor de muncă, aceștia au început să plătească contribuții la sistemul de asigurări sociale.

Problema sustenabilității sistemului de pensii este amplificată și de raportul redus dintre numărul salariaților și cel al pensionarilor. Anterior, Elena Țîbîrnă a declarat că, în prezent, în Republica Moldova doar 1,18 angajați contribuie la plata pensiei unui pensionar.

Specialiștii consideră acest indicator vulnerabil pentru stabilitatea financiară a sistemului de pensii, deoarece veniturile provenite de la cetățenii angajați nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de pensii.

Autoritățile susțin că majorarea gradului de ocupare și reducerea economiei informale reprezintă principalele soluții pentru diminuarea deficitului fondului de pensii și pentru asigurarea sustenabilității sistemului pe termen lung.