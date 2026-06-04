Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile în Moldova ar putea să fie limitată la 1%.

Potrivit ministrului, acest lucru este necesar pentru a preveni majorările excesive operate de unele autorități publice locale și pentru a proteja populația și mediul de afaceri, scrie bani.md.

Gavriliță a precizat că Ministerul Finanțelor a purtat discuții cu reprezentanții autorităților locale privind modificarea mecanismului de impozitare a proprietăților imobiliare, după ce unii deputați au propus eliminarea pragului inferior al cotei de impozitare.

„Am convenit că, mai degrabă, nu renunțăm la plafonul de jos, dar intervenim asupra plafonului de sus. Riscul pentru populație și pentru mediul de afaceri nu este atunci când impozitul este de 0,3% sau 0,5%. Riscul apare atunci când unele autorități își permit să vină cu impozite de multe procente, mai ales peste noapte”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile analizează bunele practici existente și iau în calcul stabilirea unui plafon maxim de aproximativ 1% pentru impozitul pe bunurile imobile.

„Nu cred că trebuie să depășească 1%, ca să nu admitem mai multe abuzuri în care se crește și la 4%, și la 5%, și mai mult”, a afirmat Gavriliță.

Declarațiile vin în contextul în care directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a avertizat anterior că reevaluarea bunurilor imobile ar putea duce la majorarea de până la trei ori a impozitului pe proprietate, dacă autoritățile locale nu vor ajusta coeficienții de impozitare.

În prezent, cota minimă a impozitului pe bunurile imobile este de 0,05%, iar în municipiul Chișinău aceasta constituie 0,185%.