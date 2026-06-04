theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
4 Iunie 2026, 07:27
16 170
Copiază linkul
Link copiat

Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile în Moldova ar putea să fie limitată la 1%

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține plafonarea cotei maxime a impozitului pe bunurile imobile la cel mult 1%.

Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile în Moldova ar putea să fie limitată la 1%.
Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile în Moldova ar putea să fie limitată la 1%.

Potrivit ministrului, acest lucru este necesar pentru a preveni majorările excesive operate de unele autorități publice locale și pentru a proteja populația și mediul de afaceri, scrie bani.md.

Gavriliță a precizat că Ministerul Finanțelor a purtat discuții cu reprezentanții autorităților locale privind modificarea mecanismului de impozitare a proprietăților imobiliare, după ce unii deputați au propus eliminarea pragului inferior al cotei de impozitare.

„Am convenit că, mai degrabă, nu renunțăm la plafonul de jos, dar intervenim asupra plafonului de sus. Riscul pentru populație și pentru mediul de afaceri nu este atunci când impozitul este de 0,3% sau 0,5%. Riscul apare atunci când unele autorități își permit să vină cu impozite de multe procente, mai ales peste noapte”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile analizează bunele practici existente și iau în calcul stabilirea unui plafon maxim de aproximativ 1% pentru impozitul pe bunurile imobile.

„Nu cred că trebuie să depășească 1%, ca să nu admitem mai multe abuzuri în care se crește și la 4%, și la 5%, și mai mult”, a afirmat Gavriliță.

Declarațiile vin în contextul în care directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a avertizat anterior că reevaluarea bunurilor imobile ar putea duce la majorarea de până la trei ori a impozitului pe proprietate, dacă autoritățile locale nu vor ajusta coeficienții de impozitare.

În prezent, cota minimă a impozitului pe bunurile imobile este de 0,05%, iar în municipiul Chișinău aceasta constituie 0,185%.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici