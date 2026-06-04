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bani.md logobani
4 Iunie 2026, 12:22
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Compania unui milionar român a discutat opțiunile de colaborare cu CFM

CFM și grupul GRAMPET, controlat de milionarul român Gruia Stoica, au discutat despre extinderea colaborării în transportul feroviar de mărfuri, atragerea unor noi fluxuri logistice și dezvoltarea infrastructurii feroviare.

Compania unui milionar român a discutat opțiunile de colaborare cu CFM.
Compania unui milionar român a discutat opțiunile de colaborare cu CFM.

Potrivit CFM, directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a avut la 3 iunie o întrevedere de lucru cu reprezentanții Holdingului GRAMPET România și ai Grupului Feroviar Român, Costinel Almăjanu și Victor Gurdiș, transmite bani.md.

În cadrul discuțiilor au fost analizate rezultatele colaborării dintre CFM și companiile din cadrul Grupului GRAMPET, inclusiv prin intermediul EURORAIL Moldova, precum și perspectivele de dezvoltare a transportului feroviar de mărfuri în regiune.

Un alt subiect al întrevederii a vizat identificarea unor noi oportunități pentru atragerea fluxurilor de mărfuri către calea ferată, atât pentru operațiunile de import și export, cât și pentru tranzitul internațional. Părțile au discutat și despre soluții menite să crească competitivitatea sectorului feroviar și să contribuie la dezvoltarea coridoarelor logistice care traversează Republica Moldova.

De asemenea, participanții au examinat posibilitățile de colaborare în domeniul reparației și mentenanței materialului rulant, precum și al infrastructurii feroviare din punctele de frontieră.

Reprezentanții celor două părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și de a dezvolta proiecte comune în sectorul feroviar.

Grupul GRAMPET, controlat de omul de afaceri român Gruia Stoica, activează în nouă state europene și deține o flotă de aproximativ 450 de locomotive și 20.000 de vagoane. Compania transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă și operează cinci terminale logistice amplasate la frontierele cu Republica Moldova și Ucraina.

Activitatea companiei în Republica Moldova a fost însă marcată de scandaluri. În 2013, CFM a modernizat cinci trenuri sovietice la Remar Pașcani, parte a Grampet Group, într-un contract de circa 11 milioane de euro. 

Două dintre garnituri au luat ulterior foc: una în 2014, la un an după reabilitare, pe ruta spre Ungheni, și alta în decembrie 2022, pe cursa Chișinău–Iași.

Sursă
bani.md logobani
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