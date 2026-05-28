28 Mai 2026, 12:15
Carburanții continuă să se ieftinească: Un litru de benzină va costa mai puțin de 31 de lei
ANRE a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, care vor fi valabile mâine, 29 mai.
Așadar, benzina se va ieftini cu 30 de bani și va costa 30,91 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 29 de bani - până la 28,67 lei pe litru.
Menționăm că Guvernul a schimbat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar modificările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.
ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14 zile, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.