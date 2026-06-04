BERD a redus prognoza de creștere pentru Moldova.

Potrivit noului raport „Perspectivele economice regionale”, se preconizează că economia Moldovei va crește cu 2,8% în 2026, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin decât estimarea anterioară din februarie. Pentru 2027, instituția menține prognoza de 3,5%, informează logos-pres.md.

BERD indică faptul că dezvoltarea economică în 2025 a fost susținută în principal de agricultură, construcții și sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și de investiții solide. Totuși, creșterea importurilor a dus la adâncirea deficitului contului curent, ceea ce reflectă un dezechilibru extern în creștere.

Instituția financiară subliniază că economia Moldovei rămâne vulnerabilă la șocuri externe, în special în sectorul energetic. Războiul din Orientul Mijlociu și volatilitatea piețelor internaționale pot intensifica presiunile asupra prețurilor la energie, ceea ce ar putea stimula din nou inflația și încetini creșterea economică.

Inflația, practic, este din nou în creștere. După ce a scăzut la 4,9% în decembrie 2025, rata anuală a urcat la 5,8% în martie 2026. La nivel regional, BERD notează că inflația medie în țările în care activează a atins 6,4% în aprilie 2026, în principal din cauza creșterii prețurilor la energie și alimente.

Din punct de vedere bugetar, raportul indică o deteriorare treptată a situației fiscale a Republicii Moldova. Se așteaptă ca deficitul să crească de la 4% din PIB în 2025 la 4,8% în 2026, pe fondul majorării cheltuielilor publice, inclusiv pentru investiții și subvenționarea costului energiei. Totuși, BERD menționează că o parte semnificativă a acestor cheltuieli este acoperită prin finanțare externă preferențială.

În același timp, Uniunea Europeană continuă să joace un rol important în susținerea securității energetice a Moldovei, inclusiv în 2026, contribuind la stabilizarea economiei și reducerea vulnerabilităților structurale.

BERD include Republica Moldova în rândul țărilor cele mai expuse consecințelor conflictelor și crizei energetice, în special din cauza dependenței ridicate de importurile de energie și a constrângerilor bugetare. Organizația avertizează că, fără consolidarea rezilienței economice și energetice, presiunile asupra creșterii economice ar putea persista în următorii ani.