Aproape jumătate dintre locurile de muncă vacante sunt în instituțiile bugetare
Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), la sfârșitul primului trimestru al anului 2026, numărul locurilor de muncă vacante în țară a ajuns la 32.300.
Aceasta reprezintă o creștere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cea mai critică situație s-a creat în instituțiile de stat. Sectorul bugetar înregistrează 13.500 de posturi vacante — ceea ce reprezintă 41,9% din totalul locurilor de muncă disponibile. Statisticile confirmă: statului îi este în continuare dificil să atragă și să rețină angajați, informează rupor.md.
Peste jumătate din toate posturile vacante din țară sunt concentrate în trei domenii sociale cheie:
- Administrație publică și apărare: 7.900 de posturi vacante (fiecare al optulea loc este liber sau 13,1% din personal)
- Sănătate și asistență socială: 4.800 de posturi vacante (deficit de 6,4%)
- Educație: 4.100 de posturi vacante
Cea mai dificilă situație este în domeniul artei, recreerii și divertismentului, unde rata posturilor vacante a ajuns la 6,8%.
În sectorul comercial, considerat tradițional mai atractiv datorită nivelului salariilor, deficitul de personal este minim. În comerț sunt libere doar 2,1% din posturi, în IT și comunicații — 2,3%, iar în sectorul serviciilor — 2%.
În ultimul an, situația s-a înrăutățit cel mai mult în domeniul educației, unde numărul locurilor vacante a crescut cu 600 de poziții. De asemenea, deficitul de personal a crescut în comerț (+500 posturi) și agricultură (+300).
O tendință pozitivă a fost înregistrată în sectorul transporturilor și logisticii, aici deficitul de forță de muncă s-a redus cu aproximativ 1.000 de locuri față de anul precedent. O scădere ușoară a numărului de posturi vacante a fost observată și în domeniul IT și administrație publică.