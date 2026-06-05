Aproape jumătate dintre locurile de muncă vacante sunt în instituțiile bugetare.

Aceasta reprezintă o creștere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai critică situație s-a creat în instituțiile de stat. Sectorul bugetar înregistrează 13.500 de posturi vacante — ceea ce reprezintă 41,9% din totalul locurilor de muncă disponibile. Statisticile confirmă: statului îi este în continuare dificil să atragă și să rețină angajați, informează rupor.md.

Peste jumătate din toate posturile vacante din țară sunt concentrate în trei domenii sociale cheie:

Administrație publică și apărare: 7.900 de posturi vacante (fiecare al optulea loc este liber sau 13,1% din personal)

Sănătate și asistență socială: 4.800 de posturi vacante (deficit de 6,4%)

Educație: 4.100 de posturi vacante

Cea mai dificilă situație este în domeniul artei, recreerii și divertismentului, unde rata posturilor vacante a ajuns la 6,8%.

În sectorul comercial, considerat tradițional mai atractiv datorită nivelului salariilor, deficitul de personal este minim. În comerț sunt libere doar 2,1% din posturi, în IT și comunicații — 2,3%, iar în sectorul serviciilor — 2%.

În ultimul an, situația s-a înrăutățit cel mai mult în domeniul educației, unde numărul locurilor vacante a crescut cu 600 de poziții. De asemenea, deficitul de personal a crescut în comerț (+500 posturi) și agricultură (+300).

O tendință pozitivă a fost înregistrată în sectorul transporturilor și logisticii, aici deficitul de forță de muncă s-a redus cu aproximativ 1.000 de locuri față de anul precedent. O scădere ușoară a numărului de posturi vacante a fost observată și în domeniul IT și administrație publică.