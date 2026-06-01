Geely a devenit singurul producător auto care a efectuat în Europa un test de impact ce depășește cerințele Euro NCAP Ⓟ

În Franța, pe teritoriul centrului de testare UTAC, acreditat de organizația Euro NCAP, crossoverul GEELY EX5 EM-i a trecut cu succes un test de impact unic, care depășește semnificativ standardele europene actuale de evaluare a siguranței. Rezultatele testului au demonstrat maturitatea tehnologică a mărcii, rezistența structurală a vehiculului și nivelul ridicat al expertizei inginerești GEELY.

Compania GEELY a devenit singurul producător auto căruia i s-a încredințat desfășurarea unui test demonstrativ în cadrul summitului internațional „Globalizarea tehnologiilor de siguranță auto și inovațiile în era conducerii inteligente”, organizat de Institutul Chinez de Cercetare în Inginerie Auto (CAERI) în parteneriat cu centrul francez UTAC.

Testul a reprezentat un scenariu fără precedent prin complexitatea sa, fiind implementat pentru prima dată în Europa. Spre deosebire de procedurile tradiționale Euro NCAP, GEELY EX5 EM-i a fost supus nu unui singur impact, ci la două impacturi succesive de mare intensitate. După un impact lateral cu o barieră deformabilă mobilă, la o viteză de 60 km/h, vehiculul a fost împins de inerție către un stâlp rigid amplasat pe partea opusă a caroseriei. Un astfel de scenariu reproduce una dintre cele mai severe situații întâlnite în accidentele rutiere reale – o coliziune în lanț cu impacturi multiple.

Un asemenea test impune cerințe excepționale privind rezistența structurii portante a caroseriei, precizia funcționării sistemelor electronice de siguranță și capacitatea vehiculului de a păstra spațiul vital pentru ocupanți chiar și în condiții de solicitare extremă.

Au fost evaluate cu deosebită exigență:

rigiditatea structurală a caroseriei și eficiența zonelor cu deformare programată;

algoritmii de gestionare a airbagurilor, care asigură declanșarea acestora în fracțiuni de secundă;

sistemul de protecție a bateriei de tracțiune de înaltă tensiune și a componentelor electrice ale vehiculului.

La finalul testului, GEELY EX5 EM-i a demonstrat un nivel exemplar de siguranță pasivă. Celula habitaclului și-a păstrat integritatea structurală, sistemele de protecție a ocupanților au funcționat la timp și cu o precizie ridicată, iar portierele s-au deblocat automat după impact, asigurând accesul neîngrădit al serviciilor de intervenție în habitaclu.

De aproape trei decenii, GEELY urmează consecvent principiul său fundamental: „Clientul pe primul loc, siguranța pe primul loc”. Pentru companie, siguranța nu a reprezentat niciodată doar conformarea formală la standarde, ci constituie piatra de temelie a ingineriei auto și una dintre cele mai importante responsabilități față de proprietarii vehiculelor sale.

Astăzi, această abordare este materializată prin sistemul complex de siguranță Comprehensive Safety System 2.0, care integrează cele mai noi tehnologii bazate pe inteligență artificială, soluții digitale și sisteme avansate de siguranță. Filosofia modernă GEELY depășește limitele automobilului în sine, dezvoltând un ecosistem integrat „Om – Automobil – Drum – Cloud – Satelit”, în care fiecare componentă contribuie la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții umane.

Investițiile constante în cercetare și dezvoltare au permis companiei GEELY să acumuleze un important capital științific și tehnologic și să își consolideze poziția printre liderii mondiali în domeniul siguranței auto. Dovadă în acest sens sunt cele mai înalte calificative în peste 80 de evaluări independente de siguranță.

Diferite modele ale mărcii au primit în repetate rânduri ratingul maxim de cinci stele în cadrul celor mai prestigioase sisteme internaționale de evaluare a siguranței, inclusiv C-NCAP, Euro NCAP, ANCAP, ASEAN NCAP și C-IASI.

Respectând principiile cooperării tehnologice deschise, GEELY a pus la dispoziția industriei o serie de tehnologii proprii în domeniul siguranței. Printre acestea se numără sisteme de spargere de urgență a geamurilor laterale printr-o singură apăsare, soluțiile inovatoare pentru protecția bateriilor de tracțiune și infrastructura Centrului propriu de Siguranță, deschisă comunității profesionale.

Testul desfășurat în Franța nu a fost doar o demonstrație a capacităților tehnice ale unui model individual. Acesta a confirmat ambiția GEELY de a dezvolta tehnologii de siguranță care depășesc standardele actuale ale industriei.