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Business News logoBusiness News
5 Iunie 2026, 16:30
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ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia Ⓟ

Oamenii cu venituri mici din orașul Taraclia vor primi ajutor sub formă de colete cu produse alimentare oferite de mediul de afaceri din Bulgaria. Primele 200 de colete din cele 1.000 planificate au fost deja distribuite.

ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia

Proiectul este realizat de Asociația Obștească „Comunitatea Bulgarilor din Republica Moldova” (BORM), cu sprijinul Asociației pentru Dezvoltarea Comunității Bulgarilor ARBOM și al oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Bulgaria.

Asociația ARBOM continuă să ofere suport categoriilor vulnerabile de populație din comunitatea bulgarilor. Prin intermediul partenerilor noștri din Republica Bulgaria, vom distribui 1 000 de colete cu produse alimentare în orașul Taraclia pentru persoanele care au nevoie stringentă de acest ajutor”, a declarat președintele ARBOM, Plamen Milanov.

Printre beneficiari se numără în principal persoane vârstnice, dar și familii numeroase, unele dintre ele având între patru și 11 copii. Șeful Serviciului comunitar de asistență socială din Taraclia, Ivanna Cafedji, a menționat că acesta este un nou lot de ajutoare venit din Bulgaria în parteneriat cu ARBOM.

ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din TaracliaAșa cum ne-au promis partenerii noștri, să ne ofere periodic ajutor sub formă de produse alimentare, în ianuarie am primit un lot important, iar acum am primit o nouă parte din lotul general, care va fi împărțită oamenilor care au nevoie de ajutor din orașul Taraclia”, a spus ea.

ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia

Reprezentanții comunității bulgare implicate în proiect susțin că inițiativa are și rolul de a încuraja implicarea mediului de afaceri local în acțiuni sociale.

Vom arăta un exemplu pentru oamenii de afaceri locali. Haideți să facem ceva împreună”, a declarat Gheorghi Barbarov, președintele BORM.

ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia

Beneficiarii s-au bucurat de sprijinul acordat și au menționat că este foarte binevenit.

Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor, nu este prima dată când îl ajutați pe tatăl meu, care este invalid”, a spus una dintre persoanele care au primit coletul.

Sunt mamă a patru copii și ne este destul de greu. Vă mulțumesc mult pentru ajutor”, a declarat o altă beneficiară.

ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia

Directorul ARBOM, Alexandr Borimecicov a mulțumit Comunității Bulgarilor din Republica Moldova, lui Gheorghi Barbarov, lui Plamen Milanov și omului de afaceri bulgar Dimitar Ganev pentru implicarea constantă în susținerea proiectelor sociale destinate comunității bulgare din Republica Moldova.ARBOM și partenerii din Bulgaria distribuie 1.000 de colete alimentare familiilor vulnerabile din Taraclia

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