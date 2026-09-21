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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 16:18
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Журналисты трех СМИ подают в суд на Трампа из-за запрета доступа в Белый дом

СМИ, журналистам которых на прошлой неделе запретили вход в Белый дом, подают иск против президента Дональда Трампа и трёх его ведущих советников.

Журналисты трех СМИ подают в суд на Трампа из-за запрета доступа в Белый дом.
Журналисты трех СМИ подают в суд на Трампа из-за запрета доступа в Белый дом.

В понедельник, 21 сентября, Politico, CNN и MS NOW заявили, что подают федеральный иск с целью немедленного восстановления доступа для своих репортеров, которым в субботу, 19 сентября, было отказано во входе в комплекс Белого дома, передает eurointegration.com.ua

"Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаем иск, чтобы защитить наши права, гарантированные Первой поправкой к конституции, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать или публиковать пресса", – заявили они.

Организации подчеркнули, что "без предупреждения и соблюдения надлежащей процедуры Белый дом аннулировал аккредитации журналистов, поскольку не согласился с материалами".

"Если оставить это без соответствующей реакции, это будет угрожать свободе прессы и праву общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства правительства", – добавили они.

Теперь организации обращаются к судье Окружного суда США в Вашингтоне с просьбой как можно скорее признать запрет Трампа неконституционным и не допустить, чтобы его помощники его выполняли.

Представители Белого дома и Министерства юстиции пока не комментировали это.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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