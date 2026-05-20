20 Мая 2026, 21:45
Житель США отсудил $835 тысяч после ареста за пост о Чарли Кирке

Власти американского штата Теннесси выплатят $835 тысяч пожилому мужчине, которого посадили в тюрьму на 37 дней из-за мема в Facebook об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

61-летний Ларри Бушарт, бывший полицейский, опубликовал после убийства Кирка картинку с Дональдом Трампом и его цитатой «Нам нужно это преодолеть» — слова, которые американский президент произнес в 2024 году после стрельбы в школе в Перри, штат Айова, передает apnews.com

Под мемом Бушарт написал: «Это кажется актуальным сегодня». Шериф округа Перри Ник Вимс усмотрел в посте угрозу местной школе с таким же названием. Сам шериф признал, что мем отсылает к школе в Айове, однако заявил, что «Бушарт намеренно стремился вызвать панику в обществе». Залог был установлен — $2 млн. Обвинение в тяжком преступлении сняли с Бушарта в октябре.

За 37 дней в заключении Бушарт лишился работы, которую нашел после выхода на пенсию, пропустил годовщину свадьбы и рождение внучки. В декабре он подал федеральный иск против округа Перри, его шерифа и следователя, получившего ордер на арест. Мировое соглашение в размере $835 тысяч было объявлено в среду.

«Я рад, что мои права по Первой поправке [о свободе слова] восстановлены. Свобода участия граждан в общественной дискуссии — основа здоровой демократии» - заявил Бушарт.

Представляющая его интересы организация Foundation for Individual Rights and Expression призвала правоохранительные органы по всей стране соблюдать Первую поправку — «или быть готовыми заплатить» за несоблюдение.

