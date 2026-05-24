Зеленский: «Запустил свой „Орешник“ против Белой Церкви. Реально неадекваты».

По его словам, Россия в ходе атаки применила 90 ракет, в числе которых были 36 баллистических, и 600 беспилотников, передает meduza.io

"Путин уже и слово «ура» не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, важно, чтобы для России все это «не оставалось без последствий».

«Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни», — добавил он.

В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Украине с использованием «Орешника». Основным направлением ударов стал Киев — по последним данным, там погибли два человека, пострадали более 50. В ВСУ заявили, что «Орешник» ударил в районе Белой Церкви — это примерно в 80 километрах от Киева к югу.

Это третий случай применения «Орешника» Россией. В первый раз он был применен в ноябре 2024 года для удара по заводу «Южмаш» в Днепре, во второй раз — в январе 2026-го для удара по Львовской области. 22 мая Владимир Путин высказался по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской области и поручил Минобороны России подготовить ответ.