22 Мая 2026, 18:09
Зеленский: ВСУ достигают определенных целей в приграничье Сумской области
Президент Украины подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков", - отметил Зеленский.