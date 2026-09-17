Трамп грозит ЕС остановкой торговли за сближение с Канадой.

Президент США назвал "смехотворными" планы ЕС предоставить Канаде "ассоциированное членство" и предупредил, что, если он усмотрит "злые намерения", Евросоюз ждут повышенные пошлины.

Президент США Дональд Трамп готов прекратить торговлю с ЕС, если партнерство Евросоюза с Канадой будет и дальше расширяться. Об этом он заявил в среду, 16 сентября, в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен сделать Канаду "первым ассоциированным членом ЕС", пишет dw.com

"Я считаю это смехотворным, - сказал американский лидер в ходе предвыборного мероприятия в Северной Каролине. - Если они (власти ЕС. - Ред.) сделают это и я хотя бы в малейшей степени сочту это недружественным актом, я введу очень высокие пошлины или прекращу торговлю с Европой".

"Если намерения добрые, все хорошо. Если намерения дурные, мы обложим Европу очень высокими пошлинами, это одна из возможностей", - добавил он.

Планы ЕС предоставить Канаде "ассоциированное членство"

Урсула фон дер Ляйен 16 сентября в Европарламенте в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни рассказала, что Евросоюз хочет вывести свои отношения с Канадой на "самый высокий из возможных уровень". Глава ЕК заявила при этом, что вместе с Марком Карни она хочет работать над тем, чтобы "Канада стала первым ассоциированным членом ЕС".