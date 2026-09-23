Зеленский: Путин платит 248 жизнями за каждый захваченный квадратный километр Украины.

С января по август этого года российская армия потеряла на поле боя в Украине 248 964 человека убитыми и тяжелоранеными — это больше, чем население 21 страны мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 23 сентября, передает nv.ua

По словам Зеленского, несмотря на такие потери, Россия в этом году смогла захватить лишь немногим более 1000 квадратных километров украинской территории, значительную часть которой Украина уже освободила.

«У России уже есть 17 миллионов квадратных километров собственной территории — без каких-либо украинских земель. И чтобы добавить еще 1000 кв. км, Путин платит жизнями 248 человек за каждый километр», — заявил президент.

Общее число россиян, погибших в войне против Украины за пять лет полномасштабного вторжения, приблизится к одному миллиону — до конца этого года российская армия потеряет еще 300 тысяч человек, заявил Зеленский 16 сентября.