theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
23 Сентября 2026, 23:55
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Путин платит 248 жизнями за каждый захваченный квадратный километр Украины

С января по август этого года российская армия потеряла на поле боя в Украине 248 964 человека убитыми и тяжелоранеными — это больше, чем население 21 страны мира.

Зеленский: Путин платит 248 жизнями за каждый захваченный квадратный километр Украины.
Зеленский: Путин платит 248 жизнями за каждый захваченный квадратный километр Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 23 сентября, передает nv.ua

По словам Зеленского, несмотря на такие потери, Россия в этом году смогла захватить лишь немногим более 1000 квадратных километров украинской территории, значительную часть которой Украина уже освободила.

«У России уже есть 17 миллионов квадратных километров собственной территории — без каких-либо украинских земель. И чтобы добавить еще 1000 кв. км, Путин платит жизнями 248 человек за каждый километр», — заявил президент.

Общее число россиян, погибших в войне против Украины за пять лет полномасштабного вторжения, приблизится к одному миллиону — до конца этого года российская армия потеряет еще 300 тысяч человек, заявил Зеленский 16 сентября.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте