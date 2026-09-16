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rbc.ua logorbc
16 Сентября 2026, 11:16
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Зеленский: В этой войне больше нет победы для обоих

В войне России против Украины больше не может быть победы для обеих сторон – только остановка боевых действий ради человеческих жизней, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: В этой войне больше нет победы для обоих.
Зеленский: В этой войне больше нет победы для обоих.

"У него (Путина - прим.ред.) самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры и все", - отметил Зеленский, цитирует rbc.ua

По его словам, это "сумасшедшая идея" - Путину нужны не километры, а вся Украина как часть России. Цель Кремля значительно шире, чем получение отдельного участка земли - речь идет о полном подчинении страны.

Зеленский также прокомментировал идею о решении, выгодном сразу и России, и Украине.

"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть с победой для обоих еще в первый день", - заявил Зеленский.

По его словам, единственная настоящая победа сейчас - это просто остановить войну ради человеческих жизней, а не искать формулу, одинаково выгодную обеим сторонам.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры - американская сторона, по его словам, принимает различные меры поддержки.

В то же время по поводу санкций президент Украины отметил: США следует действовать сильнее и решительнее, чтобы полностью уничтожить способности России вести войну.

Зеленский рассказал, что американская сторона попросила не раскрывать детали переговоров в медиа, пока продолжается проработка озвученных идей. В настоящее время идет подготовка ко встрече президента с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая запланирована на конец сентября.

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Источник
rbc.ua logorbc
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