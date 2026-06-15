Зеленский пообещал ответ России на атаку по Киеву: «Мы еще скажем».

Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину после атаки на Украину в ночь на 15 июня: «А мы еще скажем. Вы увидите».

В то же время Минобороны России заявили, что по Киево-Печерской лавре ударили ракетой Patriot. По версии российского министерства, одной из причин могли быть поставки странами Запада ракет "с истекшими сроками годности".

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot», — указано в пресс-релизе российского Минобороны. В ведомстве заверили, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Зеленский в свою очередь заявил, что Успенский собор атаковал дрон.

«Как видите, не все дроны были сбиты. Дроном была разрушена частично крыша собора», - сказал президент.

Напомним, что сегодня ночью в результате ракетной атаки по украинской столице возгорание началось в Киево-Печерской лавре, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, загорелась крыша Успенского собора.