Зеленский подтвердил удар по химзаводу в Пермском крае.

Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической промышленности. Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества, - написал Зеленский в Telegram-канале в субботу, 23 мая. - Теперь производственный процесс на предприятии остановлен". Он выразил благодарность Службе безопасности Украины (СБУ) за нанесение этого удара, передает dw.com

Ранее в тот же день губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил об атаке БПЛА на "одно из промышленных предприятий Пермского края". Он отметил, что пострадавших нет, но название предприятия, оказавшегося под ударом беспилотников, не указал. Ряд Telegram-каналов тогда же высказали предположение, что речь идет о химзаводе компании "Метафракс" в городе Губаха, где производят аммиак, карбамид и меламин. "Мощность комплекса составляет почти 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки", - говорится в посте украинского Telegram-канала Exilenova+.

Со своей стороны Telegram-канал "Вот так" написал, что в Сети появились кадры со столбом дыма, предположительно, в районе аэропорта Большое Савино. "В региональном центре в воздух поднялись истребители, в школах началась эвакуация. Из-за атаки дронов задержали старт полумарафонов, участники ждали его в укрытии на подземной парковке", - рассказывают авторы.

Местный Telegram-канал "Пермь 36,6" передает, что о попадании по заводу сообщали в соцсетях вероятные очевидцы.

В последние месяцы Киев, отвечая на массированные удары России с применением ракет и беспилотников, разрушающие гражданскую инфраструктуру Украины и приводящие к жертвам среди мирного населения, стал отвечать усиленными атаками дронов, все чаще поражающими цели в глубине территории РФ.