Зеленский на вопрос "Когда в Москву?" ответил: На ракете, бл**ь.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк резко ответил российскому репортеру.

Инцидент произошел 23 сентября в кулуарах во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Когда глава украинского государства в сопровождении своей команды проходил мимо представителей СМИ, один из российских журналистов начал выкрикивать из толпы вопрос: "Когда собираетесь в Москву?". Видеоролик с этим коротким разговором опубликовало СМИ Clash Report, сообщает focus.ua

На кадрах видно, как Владимир Зеленский, не останавливаясь, отреагировал на российскую провокацию лаконичной фразой: "На ракете, бл*".

Ответ президента Украины мгновенно разлетелся по СМИ и социальным сетям, став вирусным и вызвав волну одобрительных комментариев в украинском сегменте интернета.



