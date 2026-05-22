Запуск ракеты Starship Илона Маска перенесен из-за неполадок на старте.

Как сообщила компания SpaceX, обратный отсчет времени до запуска останавливался несколько раз, в конце концов было принято решение о его переносе на сутки, пишет bbc.com

Этот полет станет 12-м для Starship и будет в целом похож на предыдущие — суборбитальный полет, заканчивающийся контролируемым приводнением в океан ракеты-носителя Super Heavy и верхней ступени Ship. Однако используемый аппарат довольно сильно модифицирован, и SpaceX возлагает на него большие надежды.

Ракета V3 высотой 124 метра больше и мощнее предыдущих версий Starship, которые и без того были самыми большими и мощными ракетами из когда-либо построенных, а также отличается рядом других важных усовершенствований.

Во-первых, она оснащена новым двигателем V3 Raptor — 33 из них на Super Heavy и шесть на Ship — который обеспечивает большую тягу и гораздо более обтекаемую конструкцию, чем у предшественников.

Кроме того, у V3 Super Heavy теперь всего три решетчатых стабилизатора (которые помогают ей возвращаться на Землю для восстановления и повторного использования) вместо четырех. А конструкция, соединяющая Super Heavy и Ship, теперь прикреплена к ускорителю, что означает возможность ее повторного использования, тогда как ранее она отрывалась во время полета.

Механизм развертывания Ship также был модернизирован, что позволяет быстрее выбрасывать полезную нагрузку. Во время полета Ship развернет 20 макетов спутников, а также два настоящих спутника Starlink. Это вдвое больше, чем предыдущие версии.

Если все пойдет по плану, аппарат доставит астронавтов на поверхность Луны в ходе миссии НАСА «Артемида-4», запуск которой агентство планирует осуществить в конце 2028 года.