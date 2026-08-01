Залужный: Не верьте сказкам, Украина никогда не станет членом НАТО.

Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный, не считает перспективным курс Украины на вступление в НАТО, закрепленный в Конституции Украины.

Об этом он заявил в ходе дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве, передает eurointegration.com.ua

Посол взял слово во время дискуссии топ-дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции. И хотя его попросили прокомментировать вопрос об участии Украины в коалиции JEF (Объединенные экспедиционные силы), он начал с того, что высказался по поводу Альянса.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!", – подчеркнул генерал Залужный.

Валерий Залужный считает, что препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что "невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины… к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

Он также крайне негативно оценил потенциал НАТО, несмотря на членство в нем Великобритании, США и других стран. "Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно есть, и пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации", – заявил он.

Несмотря на эту оценку, Залужный признал, что "Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО", в том числе в области противоракетной обороны, космических возможностей и т. д.

В контексте гарантий безопасности Украины Залужный считает эффективными не НАТО, а другие союзы. "Украина… будет присоединяться к блокам и союзам, которые, по-видимому, будут формироваться. Скорее всего, речь пойдет о европейском военном блоке безопасности". Также Залужный считает эффективным механизмом гарантий безопасности членство Украины в коалиции JEF. "С 2015 года в JEF сформированы органы управления. Да, они слабоваты, да, они еще не на том уровне, чтобы можно было сказать, что соответствуют нашим требованиям", выразив сожаление по поводу того, что Украина не работает над вступлением в JEF.

Стоит отметить, что JEF пока не предусматривает механизмов коллективной безопасности и обязательств по взаимной защите своих членов.